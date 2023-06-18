Nekat Curi 2.000 Hotwheels Senilai Ratusan Juta Milik Atasan, Seorang Sopir Diringkus Polisi

BANDAR LAMPUNG - Seorang sopir pribadi diamankan polisi lantaran mencuri koleksi ribuan mobil mainan 'Hotweels' milik majikannya.

Pelaku tersebut diketahui berinisial DT (46) warga Kelurahan Suka Jaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Tersangka DT ditangkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B/863/ Vl / 2023/ SPKT / POLRESTA BANDAR LAMPUNG/ POLDA LAMPUNG tertanggal 15 Juni 2023.

Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung Kompol Ali Muhaidori mengatakan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Senin (12/6/2023).

Saat itu korban hendak melihat barang koleksinya yakni miniatur mobil 'Hotwheels' yang disimpan di dalam lemari kamar korban.

"Ternyata saat dicek sudah tidak ada di dalam lemari. Terakhir korban mengeceknya pada tahun 2019, saat itu koleksinya berupa miniatur mobil merk 'Hotwheels' berjumlah kurang lebih 2.000," ujar Ali, Sabtu (17/6/2023).

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300 juta dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

Setelah menerima laporan, petugas langsung melakukan penyelidikan dan pendalaman sehingga berhasil mengamankan pelaku.