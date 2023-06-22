Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Waspada! BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi Bakal Menerjang Yogyakarta Hari Ini

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:04 WIB
Waspada! BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi Bakal Menerjang Yogyakarta Hari Ini
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingatkan potensi gelombang tinggi pada hari ini, Kamis (22/6/2023).

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 m atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari cerah berawan. Pada siang – sore hari berawan, malam hari berawan. Kemudian, pada Jumat 23 Juni 2023 dini hari juga cerah berawan.

Suhu udara berkisar 21 - 31 °C dengan kelembapan udara 64 - 96 %. Angin bertiuo Dari Timur - Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
