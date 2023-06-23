Mengenal Mangenta, Tradisi Suku Dayak di Kalimantan Tengah

JAKARTA - Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya, tidak hanya alamnya tetapi juga dengan tradisinya. Setiap provinsi di Indonesia mempunyai tradisi masing-masing yang tentunya berbeda, dengan ciri khasnya tersendiri.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tradisi unik yaitu, Kalimantan Tengah. Tradisi unik yang terdapat di Kalimantan Tengah di antaranya adalah mangenta.

Mangenta merupakan tradisi kegiatan memasak kenta atau beras ketan. Tradisi yang berasal dari nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah ini sudah menjadi tradisi turun temurun.

Adanya tradisi mangenta bermula dari kegiatan kaum petani untuk mengucapkan rasa syukur karena dimulainya panen padi dan tiba saatnya musim untuk menuai. Kenta sendiri merupakan makanan yang ditemukan pada acara adat pakanan batu.

Upacara Suku Dayak bernama pakanan batu ini merupakan acara yang dibuat sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada peralatan yang dipakai saat bercocok tanam.

Proses memasak Mangenta ini dimulai dengan menyangrai padi ketan di sebuah wajan yang dipanaskan dengan kayu bakar. Padi yang mulai matang akan meletup-letup dan mengelupas sendiri dari kulitnya.