5 Fakta Libur Hari Raya Idul Adha 5 Hari jika Ditambah dengan Akhir Pekan

JAKARTA - Libur Hari Raya Idul Adha sebanyak lima hari jika ditambahkan dengan libur akhir pekan.

Okezone merangkum 5 fakta libur Idul Adha sebanyak lima hari itu. Berikut ulasannya:

1. Libur Idul Adha 5 Hari Disampaikan Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan libur Idul Adha 1444 H akan menjadi lima hari apabila ditambah dengan akhir pekan.

2. Pemerintah Tetapkan Libur Bersama Idul Adha 3 Hari

Pemerintah sendiri sudah menetapkan libur tambahan cuti bersama Idul Adha pada 28-30 Juni 2023 (Rabu, Kamis, dan Jumat).

Sehingga apabila ditambah dengan libur akhir pekan Sabtu dan Minggu (1-2 Juli 2023) maka jumlah libur cuti bersama dan akhir pekan pada Idul Adha tahun ini menjadi lima hari.

"Idul Adha ini akan ada 5 hari libur. Jadi nanti 28-30 libur, karena kemudian diikuti hari Sabtu dan Minggu, sehingga ada lima hari libur," ujar Muhadjir Effendy usai mengikuti Haul ke-53 Bung Karno yang dilaksanakan di Masjid At Taufiq, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023) malam.