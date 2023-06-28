4 Fakta Balita Tewas di Tangan Orangtua, Disundut Rokok hingga Tangan Patah

SEORANG anak laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Balita malang itu menjadi korban penganiayaan oleh ibu kandung dan bapak tiri beberapa hari lalu.

Aksi penganiayaan dilakukan ibu korban berinisial AZ dan suaminya berinisial D pada Selasa 20 Juni 2023. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh hingga harus menjalani perawatan di RSU Tangsel. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kedua Pelaku Ditangkap

Kedua orang tua korban telah ditangkap polisi. Mereka hingga kini masih menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel. Belum diketahui motif penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

"Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan ibu kandung dan bapak tiri. Saat ini sudah kita lakukan penahanan di Polres Tangsel. Untuk perkembangan kasus tersebut hingga kini masih dalam penyidikan secara mendalam," kata Kasie Humas Polres Tangsel, Ipda Galih.