3 Fakta Video Viral Perempuan Bercadar Jadi Imam Shalat Jumat, Ini Kata MUI

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan perempuan bercadar menjadi imam sholat Jumat di antara laki-laki menjadi viral. Video itu diduga diambil di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Kafiyah.

1. MUI haramkan praktik perempuan imami sholat jamaah laki-laki

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas angkat bicara terkait video viral tersebut. Dia meminta agar masyarakat saat beribadah harus mengikuti tuntunan dari Al-Qur'an dan As-sunah dan jika tidak ada hukumnya maka jelaslah haram.

"Kita kalau beribadah harus ada tuntunannya dari alquran dan assunnah. oleh karena itu kalau kita bicara tentang masalah ibadah maka hukum dasar beribadah itu dalam islam adalah haram kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya,"kata Anwar kepada MNC Portal, Rabu (28/6/2023).

Anwar menambahkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya jika salat bersama jamaah laki-laki dan atau perempuan maka selalu menjadi imam. Kalau tidak bisa, Rasulullah justru menyuruh suruh abu bakar yang menjadi imam.

"Oleh karena itu kalau ada sholat jamaah yang jamaahnya laki-laki dan perempuan, lalu yang ditunjuk jadi imamnya adalah perempuan maka hal demikian jelas merupakan tindakan bid'ah atau mengada-ada,"ujarnya.

"Mengada-ada dalam masalah ibadah hal itu jelas merupakan sebuah perbuatan yang terlarang.”.