4 Fakta Pembebasan Pilot Susi Air, Polisi Tak Mau Beri Senjata ke KKB

SOAL uapaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri punya sikap tegas.

Berikut sejumlah fakta terkait sikap aparat dalam menghadapi KKB Papua:

1. Tak Mau Beri Senjata

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri menegaskan tak akan mengabulkan permintaan 'senjata' dan 'merdeka' Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Namun, pihaknya siap mengabulkan permintaan lainnya seperti uang.

"Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu," ujar Mathius Fakhiri dikutip dari Antaranews, Jumat (30/6/2023).

2. Mau Beri Uang

Namun, pihaknya akan memberikan uang yang juga diminta.

"Kami akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya, asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan," ujarnya.

3. Terus Bernegosiasi

Saat ini, sambungnya terus dilakukan negoisasi dengan melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga Egianus Kogoya. Lewa negoisasi yang melibatkan keluarganya diharapkan Egianus Kogoya diharapkan menyerahkan tawanannya yang disandera sejak tanggal 7 Februari lalu.

Menurut Fakhiri, soal ancaman dari Egianus dan kelompoknya yang akan menembak sanderanya, diharapkan hal itu tidak dilakukan karena akan berdampak yang luas.