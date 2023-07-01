Lebaran Idul Adha, Ganjar Takalar Gelar Pelatihan dan Pemotongan Hewan Kurban

TAKALAR- Relawan Gerakan Panrannuangku (GP) Takalar Dukung Ganjar menggelar pelatihan pemotongan hewan kurban sesuai syariat Islam di Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sabtu (1/7/2023).

Mereka langsung mempraktikkannya dengan menyembelih seekor sapi pemberian sukarelawan Ganjar Takalar ini untuk dikurbankan. Kemudian, dagingnya disalurkan kepada masyarakat sekitar.

Koordinator Wilayah Gerakan Panrannuangku Takalar Daeng Bella mengatakan, pelatihan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam ini digelar agar masyarakat bisa memahami teknik penyembelihan sesuai syariat Islam.

"Materi yang kami sampaikan mulai dari penjelasan tentang rukun hingga syarat penyembelihan hewan kurban. Kemudian, teknik penyembelihan, penyebutan selawat, sampai memperlakukan hewan kurban ketika dipotong,"ujar Daeng Bella.

Dengan adanya pelatihan dan praktik pemotongan hewan kurban ini, masyarakat Takalar lebih mendalami makna Idul Adha. Contohnya, pentingnya berbagi kepada masyarakat kecil dan meresapi hikmah berkurban.

"Pemaknaan kurban bagi masyarakat Takalar sebenarnya adalah bagaimana masyarakat menjiwai pentingnya berbagi seperti saat ini kami menyediakan sapi untuk dikurbankan dan dagingnya dibagikan secara merata supaya masyarakat kecil bisa merasakan hikmah berkurban dengan pembagian daging ini,"terangnya.

Dia berharap, setelah adanya kegiatan ini, masyarakat Takalar bisa menyembelih hewan secara mandiri sesuai syariat Islam. Dengan begitu, muncul spirit untuk terus menyiarkan nilai-nilai keislaman di wilayah ini.

"Mudah-mudahan setelah pelatihan kurban ini, masyarakat Takalar bisa paham secara detail bahwa makna kurban sebenarnya apa, cara penyembelihan yang sesuai syariat bagaimana, kemudian masyarakat punya spirit atas pentingnya berkurban bagi umat Islam,"bebernya.

Dalam acara tersebut, mereka juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat Takalar, Sulsel.

"Kami juga memperkenalkan masyarakat kepada sosok Ganjar Pranowo yang dekat dengan rakyat,"ujar pria yang akrab disapa Ibel ini.

Pelatihan ini disambut antusias oleh ratusan warga Kelurahan Sabintang. Mereka pun kompak mendoakan Ganjar Pranowo agar menjadi presiden periode 2024-2029.