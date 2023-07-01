Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Lebaran Idul Adha, Ganjar Takalar Gelar Pelatihan dan Pemotongan Hewan Kurban

Faisal Haris , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |16:59 WIB
Lebaran Idul Adha, Ganjar Takalar Gelar Pelatihan dan Pemotongan Hewan Kurban
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Pemotongan Hewan Kurban
A
A
A

TAKALAR- Relawan Gerakan Panrannuangku (GP) Takalar Dukung Ganjar menggelar pelatihan pemotongan hewan kurban sesuai syariat Islam di Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sabtu (1/7/2023).

Mereka langsung mempraktikkannya dengan menyembelih seekor sapi pemberian sukarelawan Ganjar Takalar ini untuk dikurbankan. Kemudian, dagingnya disalurkan kepada masyarakat sekitar.

Koordinator Wilayah Gerakan Panrannuangku Takalar Daeng Bella mengatakan, pelatihan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam ini digelar agar masyarakat bisa memahami teknik penyembelihan sesuai syariat Islam.

"Materi yang kami sampaikan mulai dari penjelasan tentang rukun hingga syarat penyembelihan hewan kurban. Kemudian, teknik penyembelihan, penyebutan selawat, sampai memperlakukan hewan kurban ketika dipotong,"ujar Daeng Bella.

Dengan adanya pelatihan dan praktik pemotongan hewan kurban ini, masyarakat Takalar lebih mendalami makna Idul Adha. Contohnya, pentingnya berbagi kepada masyarakat kecil dan meresapi hikmah berkurban.

"Pemaknaan kurban bagi masyarakat Takalar sebenarnya adalah bagaimana masyarakat menjiwai pentingnya berbagi seperti saat ini kami menyediakan sapi untuk dikurbankan dan dagingnya dibagikan secara merata supaya masyarakat kecil bisa merasakan hikmah berkurban dengan pembagian daging ini,"terangnya.

Dia berharap, setelah adanya kegiatan ini, masyarakat Takalar bisa menyembelih hewan secara mandiri sesuai syariat Islam. Dengan begitu, muncul spirit untuk terus menyiarkan nilai-nilai keislaman di wilayah ini.

"Mudah-mudahan setelah pelatihan kurban ini, masyarakat Takalar bisa paham secara detail bahwa makna kurban sebenarnya apa, cara penyembelihan yang sesuai syariat bagaimana, kemudian masyarakat punya spirit atas pentingnya berkurban bagi umat Islam,"bebernya.

Dalam acara tersebut, mereka juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat Takalar, Sulsel.

"Kami juga memperkenalkan masyarakat kepada sosok Ganjar Pranowo yang dekat dengan rakyat,"ujar pria yang akrab disapa Ibel ini.

Pelatihan ini disambut antusias oleh ratusan warga Kelurahan Sabintang. Mereka pun kompak mendoakan Ganjar Pranowo agar menjadi presiden periode 2024-2029.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement