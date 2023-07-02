5 Fakta Gempa Yogyakarta Berdampak hingga Jateng-Jatim, Ratusan Rumah Rusak

JAKARTA - Gempa M6,4 yang terjadi di Bantul, DI Yogyakarta berdampak ke wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Gempa berpusat di 81 Km Selatan Kota Wates pada Jumat 30 Juni 2023 malam.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Ratusan KK Terdampak

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan pihaknya mencatat 11 kabupaten yang warganya merasakan guncangan gempa, antara lain Kabupaten Tegal, Kebumen, Purbalingga, Wonogiri, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Banyumas, Banjarnegara, Klaten dan Brebes.

BACA JUGA:

"Sebanyak 102 KK terdampak di wilayah Provinsi Jateng, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Wonogiri 67 KK. Selanjutnya keluarga terdampak juga teridentifikasi di Kabupaten Kebumen 13 KK, Purbalingga dan Wonosobo masing-masing 6 KK, Purworejo 4 KK, Magelang, Banyumas, dan Banjarnegara 2 KK, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes masing-masing 1 KK," kata Abdul dalam keterangannya, Sabtu (1/7/2023).

"Sebanyak 2 KK atau 4 jiwa mengungsi ke tempat kerabat terdekat dan 1 warga mengalami luka sedang di Kabupaten Kebumen," sambungnya.

2. Sebanyak 102 Rumah Rusak

Abdul menyebut kerusakan rumah di Provinsi Jateng mencapai 102 unit dengan rincian rusak ringan 88 unit, rusak sedang 13 dan rusak berat 1. Kerusakan rumah tersebut di antaranya berada di Kabupaten Wonogiri sebanyak 67 unit dan Kebumen 11.

BACA JUGA:

3. Fasilitas Umum Ikut Rusak

Selain tempat tinggal, kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik, seperti fasilitas umum 8 unit, tempat ibadah 3, fasilitas pendidikan 3 dan jaringan listrik.