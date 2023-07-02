Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Cantik Jadi Korban Modus Pecah Kaca Mobil di Bekasi, Puluhan Juta Raib

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |03:31 WIB
Wanita Cantik Jadi Korban Modus Pecah Kaca Mobil di Bekasi, Puluhan Juta Raib
Kasus pencuri modus pecah kaca di bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Seorang wanita menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil, di depan sebuah Bengkel, Jalan Diponegoro, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Barang berharga, seperti uang Dollar dan Lira yang yang ada dalam mobil raib digondol pelaku.

"Peristiwa pencurian itu terjadi pada Rabu (28/6/2023) sekira pukul 23.30 WIB," kata Korban bernama Valerie (30) saat diwawancarai, Sabtu (1/7/2023).

Saat itu, dia hendak memarkir mobil Honda Jazz dengan nomor polisi B 2743 KFQ miliknya di depan bengkel. Sementara korban berada di dalam bengkel.

Namun, saat akan keluar menggunakan mobilnya, korban terkejut melihat kaca belakang sebelah kiri sudah dalam keadaan pecah. Padahal saat memarkirkan mobilnya, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di lokasi kejadian.

"Saya sampai sini jam 20.30 WIB tanggal 28 Juni 2023. Saya parkir mobil di sini (di depan bengkel), terus naik ke atas, lalu kerja. Terus jam 23.30 WIB saya balik lagi, keadaan mobil sudah pecah kacanya," tutur dia.

Melihat kaca mobilnya hancur, korban langsung memeriksa ke dalam mobil. Rupanya, barang-barang berharga, uang Dollar dan Lira yang disimpan di dalam mobil telah raib digondol maling.

"Barang-barang yang diambil dua tas, satu tas jinjing, satunya tas fitness. Di dalam tas jinjing berisi barang berharga, dompet NPWP, uang Dollar, uang Lira. Total kerugian sekitar Rp20 juta," ungkap Dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement