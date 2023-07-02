Wanita Cantik Jadi Korban Modus Pecah Kaca Mobil di Bekasi, Puluhan Juta Raib

BEKASI - Seorang wanita menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil, di depan sebuah Bengkel, Jalan Diponegoro, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Barang berharga, seperti uang Dollar dan Lira yang yang ada dalam mobil raib digondol pelaku.

"Peristiwa pencurian itu terjadi pada Rabu (28/6/2023) sekira pukul 23.30 WIB," kata Korban bernama Valerie (30) saat diwawancarai, Sabtu (1/7/2023).

Saat itu, dia hendak memarkir mobil Honda Jazz dengan nomor polisi B 2743 KFQ miliknya di depan bengkel. Sementara korban berada di dalam bengkel.

Namun, saat akan keluar menggunakan mobilnya, korban terkejut melihat kaca belakang sebelah kiri sudah dalam keadaan pecah. Padahal saat memarkirkan mobilnya, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di lokasi kejadian.

"Saya sampai sini jam 20.30 WIB tanggal 28 Juni 2023. Saya parkir mobil di sini (di depan bengkel), terus naik ke atas, lalu kerja. Terus jam 23.30 WIB saya balik lagi, keadaan mobil sudah pecah kacanya," tutur dia.

Melihat kaca mobilnya hancur, korban langsung memeriksa ke dalam mobil. Rupanya, barang-barang berharga, uang Dollar dan Lira yang disimpan di dalam mobil telah raib digondol maling.

"Barang-barang yang diambil dua tas, satu tas jinjing, satunya tas fitness. Di dalam tas jinjing berisi barang berharga, dompet NPWP, uang Dollar, uang Lira. Total kerugian sekitar Rp20 juta," ungkap Dia.