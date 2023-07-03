Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Pasukan Khusus Antiteror Indonesia, Nomor 1 Milik Polri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |05:01 WIB
5 Pasukan Khusus Antiteror Indonesia, Nomor 1 Milik Polri
Foto: Antara.
A
A
A

JAKARTA – Angkatan bersenjata RI memiliki satuan-satuan antiteror yang selalu siap menangkal segala ancaman terorisme di Indonesia. Keandalan pasukan antiteror ini telah dibuktikan dalam berbagai kesempatan, tidak hanya oleh satuan kepolisian, tetapi juga matra-matra TNI.

Berikut pasukan antiteror yang dimiliki oleh Indonesia:

1. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri 

Pasukan antiteror Indonesia yang paling dikenal tentulah Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 Antiteror. Densus 88 Antiteror adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dilatih untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.

Densus 88 antiteror ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik (Diplomatic Security Service) Departemen Luar Negeri AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U.S. Secret Service.

2. Satuan 81 Kopassus TNI AD 

Satuan 81 Kopassus atau yang dikenal sebagai Den-81 Gultor (penanggulangan teror) adalah satuan di Kopassuss yang merupakan prajurit terbaik dari seluruh Prajurit TNI, yang memiliki tugas khusus menangani serangan teror. Satuan khusus ini bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur.

