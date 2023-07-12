TGB Dorong UMKM Berdaya Saing Guna Entaskan Pengangguran

PALEMBANG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi mengatakan, jika UMKM di Indonesia berdaya saing dan kuat akan berdampak luas bagi masyarakat. Yakni, bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi masalah pengangguran di negeri ini.

"Banyak sekali program yang bisa dilakukan untuk menjangkau anak muda kita, baik generasi milenial maupun generasi Z," ujarnya saat memberi arahan dalam rakor dan konsolidasi DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Selasa 11 Juli 2023.

BACA JUGA: TGB Sebut Kader Perindo di Sumsel Percaya Diri Raih Dua Digit Kursi Legislatif

TGB menekankan hal tersebut karena faktor kesenjangan ekonomi masih menjadi penentu dalam mempersatukan rakyat Indonesia.

"Bagi Perindo, persatuan Indonesia itu hanya bisa betul-betul kuat kalau kesenjangan ekonomi bisa kita kurang," katanya.

Partai Perindo, lanjut TGB, fokus untuk mengembangkan jutaan pelaku UMKM di seluruh Nusantara. "Bagaimana UMKM kita yang berjumlah sekitar 60 juta itu bisa mendapatkan peminat, yang jelas harus ada kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi mereka," ujarnya.

Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

(Arief Setyadi )