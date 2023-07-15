Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Boleh Bertemu Anak, Pria Ini Tega Tusuk Mantan Istri

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |01:29 WIB
Tak Boleh Bertemu Anak, Pria Ini Tega Tusuk Mantan Istri
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial DA (53) warga asal Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Hilir, Palembang tega menusuk mantan istrinya M (42), di Jalan Rawa Selatan, RT 04 RW 05, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Kapolsek Johar Baru, AKP Rudi Wira mengatakan, pria tersebut secara membabi-buta menusuk mantan istrinya sebanyak sembilan kali.

"DA menusuk mantan istrinya sebanyak sembilan luka tusukan. Korban M saat ini berada di rumah sakit Yarsi, Cempaka Putih," ujar Rudi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (14/7/2023).

Rudi menambahkan, peristiwa itu terjadi tatkala DA sengaja mendatangi M untuk menanyakan keberadaan anaknya. Namun, mantan istrinya itu tak mau memberitahukan keberadaan anaknya.

"Pelaku nusuk ke mantan istrinya dimana pisau yang ditaruh dipinggangnya. Pisau tersebut sudah dipersiapkan dari Pelembang dengan jenis pisau dapur," ucap Rudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement