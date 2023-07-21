4 Fakta Kapten Phillips Masih Sehat Disandera Teroris KKB Selama 5 Bulan

TERORIS Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) hingga saat ini masih menahan Pilot Susi Air, Kapten Phillips Mertens. Saat ini, pasukan gabungan TNI-Polri masih terus mengupayakan pembebasan pria asal Selandia Baru. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kondisi Kapten Phillips Baik

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan mengungkapkan, kondisi pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Bahkan, dia mendapati foto Phillips dengan kondisi yang sangat baik meski lima bulan disandera.

"Pilot kondisinya baik-baik saja. Dan kita lihat di foto orangnya, orangnya sehat mukanya tidak stress, hanya bosan saja. Nampak dari matanya mata bosan saja, tidak ada masalah dengan pilot," ujar Mayzen Izak, Kamis (20/7/2023).

2. KKB Egianus Perlakukan Baik

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan berkeyakinan, Egianus Kogoya dan kelompoknya memperlakukan sang pilot dengan baik. Meski begitu langkah strategis untuk membebaskan Philips terus dilakukan.

"Egianus pun menjaganya dengan baik, terus apa yang dikhawatirkan. Enggak ada masalah ya, tapi tentunya langkah-langkah kita lakukan untuk segera supaya dia ini bisa kembali hidup dengan keluarganya bisa bekerja seperti sebelumnya," ucapnya.