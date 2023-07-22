5 Jenderal TNI Jebolan Akmil 1990-an yang Masih Aktif, Berpangkat Bintang Tiga

SEJUMLAH Jenderal TNI jebolan Akmil 1990-an hingga saat ini masih aktif di dunia militer. Mereka menyandang pangkat bintang tiga, dan beberapa di antaranya adalah peraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik.

Letnan Jenderal merupakan pangkat di TNI yang masuk golongan perwira tinggi. Posisinya berada satu tingkat di bawah Jenderal (bintang 4). Saat ini banyak prajurit TNI yang berhasil meraih pangkat bintang 3, termasuk para jebolan Akmil 1990-an yang saat ini masih aktif bertugas. Berikut Jenderal TNI Jebolan Akmil 1990-an yang masih aktif:

1. Letjen TNI Maruli Simanjuntak (Panglima Kostrad)

Maruli Simanjuntak menjadi salah satu jenderal bintang tiga jebolan Akademi Militer (Akmil) 1992. Saat ini, dia tengah mengemban tugas sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad). Jabatan ini didapatnya sejak awal 2022 kala menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang menjadi KSAD.

Pada sepak terjangnya di militer, menantu Luhut Binsar Pandjaitan ini telah banyak mengemban jabatan strategis lain sebelum menjadi Pangkostrad. Pada 2012, Maruli pernah menjadi Dan Grup 2/Sandi Yudha. Setelah itu, dia beralih tugas sebagai Asops Danjen Kopassus (2014), kemudian Dan Grup A Paspampres (2014-2016), hingga Danrem 074/Warastratama.

Kariernya semakin moncer ketika dipercaya menjadi Kasdam IV/Diponegoro tahun 2018. Setelahnya, Maruli sempat menjabat Danpaspampres (2018-2020), hingga Pangdam IX/Udayana (2020-2022).