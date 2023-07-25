4 Fakta Kebakaran Apotek di Kramat Jati, 4 Karyawan Rumah Makan Alami Luka Bakar

JAKARTA – Kebakaran yang melahap rumah makan Bakmi Jaka dan Apotek Farhana di Jalan Raya Tengah, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, (24/7/2023) menyebabkan empat orang mengalami luka-luka. Api dilaporkan berawal dari apotek yang bersebelahan dengan rumah makan.

Berikut fakta-fakta terkait kebakaran ini:

1. Disebabkan korsleting listrik

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan bahwa awalnya kebakaran berasal dari korsleting arus pendek listrik yang datangnya dari apotek. Api yang membesar kemudian merambat ke rumah makam Bakmi Jaka.

2. Empat karyawan alami luka bakar

Api dari apotek yang merambat menyebabkan empat karyawan rumah makan Bakmi Jaka mengalami luka bakar.

"Posisi rumah makan sedang beroperasi karena di jam makan siang. Akibat rambatan api yang menimpa rumah makan tersebut, empat karyawan alami luka bakar," jelas Gatot, Senin (24/7/2023).