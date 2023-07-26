Kisah Kopassus Tetap Kuat Berpuasa saat Bertempur di Rimba Kalimantan

JAKARTA – Ada kisah menarik saat sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mendapat tugas melumpuhkan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku di rimba Kalimantan saat menjalani ibadah puasa Ramadan.

Seperti diketahui, kelompok ini merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP (North Kalimantan Communist Party), sebuah partai politik komunis yang berlokasi di Serawak, Malaysia. NKCP dibentuk tanggal 19 September 1971 di bawah pimpinan Wen Min Chyuan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Serawak.

Prajurit Kopassus pun tetap menjalankan puasa saat bertempur di rimba Kalimantan itu. Saat itu, diketahui Jenderal Wismoyo Arismunandar) bertugas di Kalimantan Barat pada 1969-1970. Dia menjadi satu-satunya tentara yang menemukan apa yang disebut Dead Letter Box. Hal ini diungkap mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, dalam instagramnya.

Dia menjelaskan kala itu, sistem komunikasi dari pasukan gerilya Paraku menggunakan Dead Letter Box.