HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Prajurit TNI Terlilit Utang, Demi Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni

Rizki Kurnia , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:21 WIB
3 Fakta Prajurit TNI Terlilit Utang, Demi Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni
Prajurit TNI AD terlilit utang demi bedah rumah warga yang tak layak huni (Foto : MPI)
A
A
A

PRAJURIT TNI AD di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, rela terlilit utang dan menombok dan mengutang di toko bangunan.

Berikut sejumlah fakta terkait prajurit TNI yang terlilit utang tersebut:

1. Demi Bantu Warga Kurang Mampu

Apa yang dilakukan Prajurit TNI yang bernama Serda Dirus tersebut demi membantu warga kurang mampu.

Serda Dirus adalah seorang anggota Babinsa dari Kesatuan Kodim 1202 Singkawang. Hal Dia mengaku tak tega melihat kondisi rumah yang tak layak huni milik warga.

2. Berjiwa Sosial Tinggi

Sosok Dirus yang dikenal berjiwa sosial ini terpaksa harus menombok utang hingga jutaan rupiah di toko material, untuk membantu merenovasi rumah milik warga bernama Lipeh yang sudah tak layak huni.

“Saya tak tega melihat kondisi tempat tinggal atas nama bapak lipeh yang beralaskan tanah dan beratapkan terpal,” ujarnya.

Serda Dirus nekat berutang ke toko material di wilayah Singkawang Timur untuk membangunkan rumah layak huni bagi Lipeh. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, dirinya sudah berhasil membedah puluhan rumah tak layak huni bagi warga miskin.

