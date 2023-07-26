Ganjar Tinjau Penyaluran Air Bersih untuk Warga Pegunungan Utara Banjarnegara

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga Bacapres yang didukung Partai Perindo mewujudkan kemudahan air bersih dengan bantuan sistem penyedia air minum. Itu menjadi satu-satunya sumber air bersih bagi warga desa yang berada di pegunungan utara Banjarnegara, Jateng.

Ganjar meninjau bantuan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Banjarnegara. Ganjar ingin memastikan bantuan SPAM yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 2023 ini bisa benar-benar memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga.

“Pembangunan SPAM ini sangat dirasakan bagi warga. Warga yang sebelumnya harus mencari air di dasar lembah dengan berjalan naik turun bukit sejauh 1 kilometer, saat ini tidak lagi karena air sudah bisa mengalir dari sumber mata air ke rumah rumah warga,” ucap Ganjar, Selasa (25/7/2023).

Bantuan SPAM di Desa Plumbungan, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara ini bisa memenuhi air bersih untuk 80 kepala keluarga yang sebelumnya mengalami krisis air bersih.