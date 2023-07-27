Diduga Kompor Gas Meledak, Puluhan Rumah Padat Penduduk Ludes Terbakar

JAMBI - Puluhan rumah warga di kawasan padat penduduk di belakang Puskesmas Putri Ayu, Lorong Kadet Legiman, RT 05, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi rata dengan tanah akibat diamuk si Jago Merah, Kamis (27/7/2023).

Diduga api berasal dari kompor gas disalah satu rumah warga yang ditinggal pergi oleh korban.

"Dan keterangan masyarakat dari satu rumah yang ditinggalkan yang sedang memasak," ujar Kepala Kantor Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Affandi, Kamis (27/7/2023).

Dia menambahkan, api diduga dari kompor gas milik korban yang ditinggal pergi.

"Ada 30 lebih rumah warga yang terbakar. Semua terbuat dari papan, jadi mudah terbakar," tuturnya.