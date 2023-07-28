Ratusan Kader dan Bacaleg Perindo di Jabar Ikuti Rapat Pemenangan, Bidik 10 Persen Suara

BANDUNG - Ratusan kader Perindo yang merupakan Para Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I dan II mengikuti rapat koordinasi di DPW Partai Perindo Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jumat (28/7/2023).

Rapat koordinasi diikuti para bacaleg dalam dua termin. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Tim Pemenangan Pileg Wilayah Jawa dan Bali Partai Perindo Joni Supriyanto, Ketua DPP, Sekjen, pengguna DPW Jabar, dan lainnya.

Para kader dengan antusias mengikuti jalannya pemaparan yang dilakukan Joni Supriyanto. Joni memulai rapat koordinasi tersebut dengan membuka sesi perkenalan setiap bacaleg. Joni memulai dengan menekankan pentingnya saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Jawa Barat ini menjadi daerah pertama yang para bacalegnya bertemu dengan saya, sebelum ke provinsi lain. Karena memang di Jabar sudah sangat lengkap," kata dia.

Joni menekankan, bahwa Jawa Barat menjadi daerah yang diandalkan oleh Partai Perindo. Dia berharap, Jabar bisa mendulang suara sehingga menempatkan banyak kader Perindo di parlemen. Saat ini, Partai Perindo telah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.