Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ratusan Kader dan Bacaleg Perindo di Jabar Ikuti Rapat Pemenangan, Bidik 10 Persen Suara

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:48 WIB
Ratusan Kader dan Bacaleg Perindo di Jabar Ikuti Rapat Pemenangan, Bidik 10 Persen Suara
A
A
A

BANDUNG - Ratusan kader Perindo yang merupakan Para Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I dan II mengikuti rapat koordinasi di DPW Partai Perindo Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jumat (28/7/2023).

Rapat koordinasi diikuti para bacaleg dalam dua termin. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Tim Pemenangan Pileg Wilayah Jawa dan Bali Partai Perindo Joni Supriyanto, Ketua DPP, Sekjen, pengguna DPW Jabar, dan lainnya.

Para kader dengan antusias mengikuti jalannya pemaparan yang dilakukan Joni Supriyanto. Joni memulai rapat koordinasi tersebut dengan membuka sesi perkenalan setiap bacaleg. Joni memulai dengan menekankan pentingnya saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Jawa Barat ini menjadi daerah pertama yang para bacalegnya bertemu dengan saya, sebelum ke provinsi lain. Karena memang di Jabar sudah sangat lengkap," kata dia.

Joni menekankan, bahwa Jawa Barat menjadi daerah yang diandalkan oleh Partai Perindo. Dia berharap, Jabar bisa mendulang suara sehingga menempatkan banyak kader Perindo di parlemen. Saat ini, Partai Perindo telah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Jabar Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement