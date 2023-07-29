Detik-Detik Menegangkan Eksekusi Mati Gembong Narkoba Freddy Budiman

JAKARTA – Ahli Forensik Kombes dr Sumy Hastry Purwanti atau akrab disapa dokter Hastry masuk dalam tim eksekusi mati Freddy Budiman, gembong narkoba kelas kakap.

Pada 29 Juli 2016 silam, dokter Hastry masih ingat eksekusi mati yang dilakukan terhadap Freddy Budiman. Eksekusi dilakukan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Detik-detik menjelang eksekusi mati, suasana Pulau Nusakambangan hening tanpa terdengar suara apapun. Freddy Budiman tewas di tangan regu tembak dari Brimob Polda Jawa Tengah.

“Sampai terakhir 2016, yang kita ketahui mungkin Freddy Budiman ya, kita latihan juga,” ujar Hastry dilansir dari channel Denny Darko beberapa waktu lalu.

Dokter Hastry menceritakan, bahwa sehari sebelum dilakukan eksekusi mati, ia mengecek kondisi dan kesehatan Freddy Budiman. Baru kemudian, Freddy Budiman dibawa Tim Brimob untuk disiapkan dan dibawa ke tempat eksekusi.

“Latihannya dengan Tim Brimob juga, jadi bagaimana mereka mau dieksekusi persiapannya, pakaian baju, diiket, ditaruh di tiang, kita laporan, saya sebagai tim dokternya, naro titik tembaknya biar jelas karena kan dilakukan di malam hari, napi diberikan baju putih dan titik tembaknya hitam, jadi dipersiapkan seperti itu,” ujarnya.