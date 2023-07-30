5 Fakta Kebakaran Rumah di Gunung Sahari, 2 Orang Tertusuk Kawat Pagar

JAKARTA - Sebanyak dua orang mengalami luka akibat kebakaran rumah gudang di Jalan Sawo RT 5 RW 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023) dini hari.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Terjadi Dini Hari

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Asril Rizal mengatakan, peristiwa kebakaran itu terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.50 WIB. Diduga kebakaran itu akibat dari korsleting listrik.

2. Korsleting Listrik

Asril menejlaskan, objek yang terbakar merupakan rumah yang dijadikan gudang.

“Diduga dari korsleting meteran listrik yang di bawahnya terdapat tumpukan karet spons,” kata Asril saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

3. Dua Orang Terluka

Asril menjelaskan, akibat peristiwa itu, dua orang karyawan gudang mengalami luka pada bagian tangannya saat ingin menyelamatkan diri.

“Korban dua orang berinisial M dan A. Tangannya tertusuk pagar kawat saat berusaha menyelamatkan diri. Dua orang itu yang menempati rumah tinggal sekalgus dijadikan gudang karet spon,” ujarnya.