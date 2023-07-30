Viral! Pencuri Motor Ngasih Duit ke Pemulung Sebelum Beraksi di Cileungsi

BOGOR - Beredar video aksi pencurian motor terekam kamera CCTV di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Uniknya, pelaku sempat memberikan uang kepada pemulung yang berada di lokasi kejadian.

Video itu diunggah akun Instagram @urbancileungsi. Dalam video awalnya tampak dua pelaku datang berboncengan motor ke parkiran motor ruko.

Kedua pelaku yang turun dari motor dan menghampiri perempuan yang tengah duduk di pelataran sebuah ruko. Tampak pelaku memberikan uang kepada perempuan yang diduga sebagai pemulung itu.

Tak lama setelah memberikan uang, para pelaku langsung beraksi mencuri motor yang tengah terpakir di lokasi. Terlihat aksi pelaku berjalan mulus dan berhasil melarikan diri dengah motor curiannya.

"Bisa-Bisanya nih curanmor Mau Maling ngasih duit dulu ke Pemulung, kejadian di depan toko More vape Cileungsi samping PHD pagi ini sekitar pukul 9. Motor yang dicuri Honda Beat hitam new dengan plat nomor F 2355 FFU," tulis keterangan video @urbancileungsi dikutip MNC Portal, Sabtu (29/7/2023).