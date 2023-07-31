Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kepergok Mencuri, Pelaku Nyaris Tewas Dihakimi Massa

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |01:34 WIB
Kepergok Mencuri, Pelaku Nyaris Tewas Dihakimi Massa
Pelaku pencurian di Lampung ditangkap. (Ist)
A
A
A

PRINGSEWU - Diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan (curas), seorang pria nyaris tewas dihakimi massa di Pekon Waluyojati, Pringsewu, Lampung, Sabtu (29/7/2023) malam.

Dari informasi yang diperoleh MNC Portal, pelaku bertubuh gempal yang sempat dihakimi massa tersebut diduga menyatroni salah satu toko kelontong di Pekon Margakaya. Namun, aksinya dipergoki pemilik toko.

Setelah ketahuan, pelaku menyerang pemilik toko dengan sebilah pisau hingga mengalami luka sayat di lengan kirinya. Pelaku kemudian langsung melarikan diri.

Saat berusaha melarikan diri, pelaku berinisial BP tersebut berhasil dikejar dan ditangkap oleh massa. Massa kemudian menghajar pelaku hingga babak belur.

Aparat kepolisian dari Polsek Pringsewu Kota tiba di tempat kejadian dan menyelamatkan pelaku dari amukan massa.

Kapolsek Pringsewu Kota AKP Rohmadi membenarkan pihaknya mengevakuasi salah satu pelaku pencurian yang hampir dihakimi massa di Pekon Waluyojati pada Sabtu (29/7) sekitar pukul 23.30 WIB.

Menurut Rohmadi, pelaku berinisial BP yang diamuk massa tersebut merupakan warga Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

"Kami menerima laporan tentang seorang pelaku pencurian yang tertangkap oleh massa. Pelaku pencurian tersebut telah kami evakuasi dan saat ini sudah diamankan di Mapolsek Pringsewu Kota," ujar Rohmadi saat dikonfirmasi, Minggu (30/7).

Menurut Kapolsek, pelaku BP diduga hendak melakukan aksi pencurian di toko kelontong milik korban Alendra (29) yang berada di RT 02 RW 01 Pekon Margakaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement