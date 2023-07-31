Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Empat Pasangan Mesum Terjaring Razia di Hotel, Ada yang Tanpa Busana

Empat Pasangan Mesum Terjaring Razia di Hotel, Ada yang Tanpa Busana
Razia pasangan mesum di hotel di Jambi. (Ist)
A
A
A

SAROLANGUN – Empat pasangan bukan suami istri terjaring razia operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sarolangun, Jambi saat sedang berada di salah satu Hotel di RT 01 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun, Minggu (30/7/2023) pukul 01.00 WIB.

Saat terjaring razia, empat pasangan bukan suami istri tersebut berada di kamar berbeda dengan tidak menggunakan pakaian. Saat dilakukan pengecekan bukti pernikahan, keempatnya juga tidak bisa menunjukkannya.

Akhirnya, empat pasangan itu terpaksa dibawa ke Kantor Satpol PP Sarolangun untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, serta dilakukan pembinaan agar pihak keluarga mengetahui perbuatannya.

Kasatpol PP Sarolangun Muhammad Idrus mengatakan pihaknya melakukan pemanggilan terhadap keluarga empat pasangan bukan pasutri tersebut untuk segera dinikahkan.

“Kita masih lakukan pembinaan, yang terjaring razia terhadap pasangan yang bukan suami istri ini akan kita panggil keluarganya kalau memang mau dinikahkan silahkan dinikahkan, kalau keluarga tidak berkenan silakan menuntut haknya. Tugas kami melakukan pembinaan dan mengingatkan kepada mereka agar tidak mengulangi lagi,” jelas Idrus Minggu (30/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/525/3030992/razia-malam-minggu-di-sukabumi-polisi-tangkap-pemuda-bawa-celurit-dan-15-botol-miras-4NUykgNSPn.jpg
Razia Malam Minggu di Sukabumi, Polisi Tangkap Pemuda Bawa Celurit dan 15 Botol Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028634/12-remaja-diduga-kumpul-kebo-terjaring-razia-di-padang-QgoIAI7Vd3.jpg
12 Remaja Diduga Kumpul Kebo Terjaring Razia di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028171/razia-warung-remang-remang-10-wanita-diamankan-gHzr2TPEMt.jpg
Razia Warung Remang-Remang, 10 Wanita Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/512/2989898/langgar-jam-operasional-4-tempat-karaoke-di-semarang-disegel-VRTqQQcXBj.jpg
Langgar Jam Operasional, 4 Tempat Karaoke di Semarang Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/338/2987750/petugas-gabungan-gerebek-kafe-remang-remang-di-cikarang-9-psk-diamankan-NEVmzW2JaR.png
Petugas Gabungan Gerebek Kafe Remang-Remang di Cikarang, 9 PSK Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/340/2984683/razia-pekat-saat-ramadhan-polisi-amankan-5-pasangan-mesum-di-jambi-z9nPCT2nz1.jpg
Razia Pekat saat Ramadhan, Polisi Amankan 5 Pasangan Mesum di Jambi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement