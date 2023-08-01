Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

16 PSK di Cibinong Terjaring Razia, Tiga di Antaranya Sedang Hamil

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:20 WIB
16 PSK di Cibinong Terjaring Razia, Tiga di Antaranya Sedang Hamil
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Anggota Satpol PP menjaring belasan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Mirisnya, tiga orang PSK diantaranya yang terjaring petugs dalam kondisi sedang hamil.

"Dari ke 17 orang yang diamankan, dinyatakan yang positif (PSK) 16 orang dan 1 orang negatif. Dari 16 orang itu, 3 diantaranya sedang hamil," kata Plt Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor Rhama Kodara kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Razia gabungan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor dan Garnisun ini dilakukan dengan mendatangi 4 lokasi. Mulai dari kontrakan hingga panti pijat yang diindikasikan tempat prostitusi.

"Dinyatakan positif sebagai wanita tunasusila yang menjajakan diri melalui aplikasi Michat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
