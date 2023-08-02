JAKARTA - Video orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) cantik dipasung oleh keluarganya di gubuk kayu reyot jadi viral di media sosial.
Warganet menyebut bahwa wajah ODGJ tersebut mirip artis.
Pengunggah video menyebut pemasungan ODGJ tersebut terjadi di Kebumen, Jawa Tengah.
"Temen-temen, ODGJ ini berkulit putih bersih dan paras cantik. Dari akun Attakdewe, belum diketahui siapa namanya. Tapi, kejadian ini berlokasi di daerah Kebumen nih temen-temen," kata narator dalam video di akun TikTok limabelas, Selasa 1 Agustus 2023.
Perempuan ODGJ itu disebut mirip artis adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah. "ODGJ yang sepintas mirip dengan Syahnaz, adik dari Raffi Ahmad ini menurut keterangan telah dipasung selama bertahun-tahun," kata dia.
Di sisi lain, ODGJ tersebut telihat bisa menyambung saat diajak komunikasi oleh seorang lelaki yang menyambanginya.