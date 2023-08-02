Miris, Gedung Sekolah Tak Layak Buat Pelajar SMP di Sampang Belajar di Teras Rumah Warga

SAMPANG - Proses belajar dan mengajar para siswa Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP Al-Lathifi) Dusun Kasangkah, Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura terpaksa dilakukan di teras rumah warga.

Kondisi gedung sekolah yang mereka tempati untuk menuntut ilmu terbilang tidak layak, bahkan ruang kelasnya numpang di teras rumah milik warga setempat.

Sebagai pemisah antara dua kelas, tepatnya kelas VII dan VIII hanya menggunakan kayu triplek sehingga jalannya proses belajar tidak maksimal.

Kepala Sekolah SMPS Al-Lathifi, Nurahmat menyampaikan bahwa semua siswa yang bersekolah merupakan warga Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Sampang.

Para orang tua di desa setempat enggan menyekolahkan anaknya ke lembaga lain karena lokasinya cukup jauh. Sehingga harus memaksakan anak menggunakan sepeda motor yang sangat beresiko.