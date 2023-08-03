PBNU Siap Tampung Santri Al Zaytun Usai Panji Gumilang Jadi Tersangka Penistaan Agama

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya mengatakan, pihaknya siap menampung seluruh santri yang kini tengah kehilangan sosok pemimpinnya tersebut.

"Dari NU sendiri kami siap kalau nantinya misalnya disuruh menampung siswanya. Di NU ini ada banyak lembaga pendidikan, saya kira organisasi yang lain juga siap jadi enggak akan ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan soal ini," ujar Gus Yahya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Di sisi lain, Gus Yahya menuturkan, Ia mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah menetapkan Panji sebagai tersangka. Sebab, jika tidak diselesaikan masalah tersebut akan benyak mempengaruhi masyarakat.