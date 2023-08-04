Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Situasi Sempat Menegang, Perdebatan Menyelimuti Pembahasan Proklamasi Kemerdekaan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:01 WIB
Situasi Sempat Menegang, Perdebatan Menyelimuti Pembahasan Proklamasi Kemerdekaan
Bung Karno membacakan teks Proklamasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perdebatan demi perdebatan terus terjadi saat perumusan teks Proklamasi. Diketahui, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda bersama anggota PPKI dan beberapa tokoh pemuda untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Pembahasan tersebut berlangsung cukup tegang dan alot.

Menurut buku ‘Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik’, yang ditulis oleh Adhe Riyanto, agenda pembahasan tersebut antara lain, teks, penandatanganan, pembacaan, waktu dan tempat pembacaan teks.

Bunyi proklamasi pun disepakati pada dini hari usai perdebatan selesai. Namun, tidak lama setelah itu, muncul perdebatan lain yaitu mengenai siapa yang akan menandatangani teks proklamasi.

Kala itu, Bung Hatta mengusulkan bahwa teks proklamasi akan ditandatangani oleh semua pihak yang hadir, mengikuti saat proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Tetapi, usulan ini ditolak oleh tokoh pemuda, salah satunya adalah Sukarni.

Menurut Sukarni, seharusnya teks proklamasi tidak ditangani oleh semua pihak yang hadir, karena dianggap tidak memberikan sumbangan berarti bagi kemerdekaan, termasuk bagi mereka yang masih menjadi pegawai pemerintahan Jepang.

Halaman:
1 2
      
