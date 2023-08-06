Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Serahkan Gerobak Perindo ke Pelaku UMKM di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:03 WIB
BANDARLAMPUNG - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyerahkan gerobak Perindo kepada pelaku UMKM di Bandarlampung, Minggu (6/8/2023).

Hary Tanoe mengatakan, bantuan gerobak Perindo ini merupakan wujud komitmen Partai Perindo mendukung pelaku usaha untuk terus berkembang.

"Semoga bantuan gerobak ini dapat diberdayakan maksimal. Supaya usaha para pelaku UMKM kedepan dapat lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera," ujar Hary Tanoe.

Penyerahan bantuan gerobak Perindo ini dilakukan usai Ketua Umum Partai Perindo menghadiri acara konsolidasi penguatan mesin partai Perindo menyongsong Pemilu 2024 di Lampung.

