HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus COD Mobil, Pelaku Pencurian di Bogor Didor Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |00:03 WIB
Modus COD Mobil, Pelaku Pencurian di Bogor Didor Polisi
Pelaku pencurian mobil di Bogor (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial VRJ (19) ditangkap polisi karena melakukan perampokan mobil di wilayah Kota Bogor. Pelaku dihadiahi timah panas oleh polisi karena berusaha melarikan diri ketika ditangkap.

"Dalam proses pengejaran, pelaku karena berusaha melarikan diri, kita berikan tindakan tegas terukur kepada pelaku pencurian dengan kekerasan," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Sabtu (5/8/2023).

Adapun peristiwa perampokan itu bermula ketika korban yang merupakan wanita berinisial NO (31) bertemu dengan pelaku yang berpura-pura membeli mobil Mitsubishi Pajero. Setelah bertemu, pelaku meminta untuk tes kendaraan kepada korban.

"Modus pelaku berpura-pura mengaku sebagai pembeli kendaraan milik korban yang sebelumnya di posting di marketplace," ujarnya.

Namun, ketika di perjalanan pelaku kembali berpura-pura mencari bengkel untuk service tetapi korban disasarkan ke Hutan Cifor. Saat, ada kesempatan pelaku mengambil diduga senjata api dari dalam tas yang sebelumnya sudah dipersiapkan.

"Kemudian pelaku menodong korban dan memfiting sambil meminta uang Rp10 juta," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
