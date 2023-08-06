3 Fakta Dua Wanita Tewas Kecelakaan di Semarang, Tabrak Gapura hingga Terluka di Kepala

SEMARANG - Dua wanita paruh bayu tewas mengenaskan setelah sepeda motor yang mereka kendarai menabrak gapura di pinggir Jalan Sriwijaya, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, pada Sabtu 5 Agustus 2023.

Pada insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal itu, mereka meninggal dunia di lokasi kejadian. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kedua Korban Alami Luka di Kepala

Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang AKP Adji Setiawan mengatakan, identitas kedua korban yakni Nofianty (41) warga Kabupaten Kudus dan Hellena Ocktara Niken Ristanti (40) warga Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Mereka berdua menaiki sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 nomor polisi H 4937 XG. Nofianty mengemudi, sementara Hellena dibonceng.

“Keduanya mengalami cedera kepala, meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara),” ungkap Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang AKP Adji Setiawan.

2. Korban Diduga Tak Bisa Kendalikan Motor

Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang AKP Adji Setiawan mengatakan, kejadian terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Kronologi kecelakaan tersebut, sepeda motor melaju dari timur yakni dari Gedung Wanita ke barat arah Mapolda Jateng.

Diduga tidak dapat mengendalikan laju kendarannya, sepeda motor oleng ke kiri dan menabrak gapura. Gapura berbahan batu bata itu terlihat hancur di sisi yang dihantam sepeda motor.