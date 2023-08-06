Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

3 Fakta Dua Wanita Tewas Kecelakaan di Semarang, Tabrak Gapura hingga Terluka di Kepala

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |05:04 WIB
3 Fakta Dua Wanita Tewas Kecelakaan di Semarang, Tabrak Gapura hingga Terluka di Kepala
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Dua wanita paruh bayu tewas mengenaskan setelah sepeda motor yang mereka kendarai menabrak gapura di pinggir Jalan Sriwijaya, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, pada Sabtu 5 Agustus 2023.

Pada insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal itu, mereka meninggal dunia di lokasi kejadian. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kedua Korban Alami Luka di Kepala

Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang AKP Adji Setiawan mengatakan, identitas kedua korban yakni Nofianty (41) warga Kabupaten Kudus dan Hellena Ocktara Niken Ristanti (40) warga Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Mereka berdua menaiki sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2022 nomor polisi H 4937 XG. Nofianty mengemudi, sementara Hellena dibonceng.

“Keduanya mengalami cedera kepala, meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara),” ungkap Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang AKP Adji Setiawan.

2. Korban Diduga Tak Bisa Kendalikan Motor

 

Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang AKP Adji Setiawan mengatakan, kejadian terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Kronologi kecelakaan tersebut, sepeda motor melaju dari timur yakni dari Gedung Wanita ke barat arah Mapolda Jateng.

Diduga tidak dapat mengendalikan laju kendarannya, sepeda motor oleng ke kiri dan menabrak gapura. Gapura berbahan batu bata itu terlihat hancur di sisi yang dihantam sepeda motor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement