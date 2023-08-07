Biografi Mohammad Hatta, Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia

JAKARTA – Dr. H. Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Pria yang dikenal sebagai Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia yang bersama Ir. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia.

Bung Hatta bukan hanya pejuang kemerdekaan tetapi juga dikenal sebagai organisator, penggiat partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi dan wakil presiden pertama Indonesia. Selain menjabat sebagai wakil presiden bung hatta juga pernah menjabat menjadi perdana menteri dalam Kabinet Hatta I-II dan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Menjelang kekalahannya dari Sekutu pada Perang Dunia II, pada awal Agustus 1945, Jepang membantuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI kemudian berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Soekarno sebagai Ketua dan Hatta sebagai Wakil Ketuanya.

Pada 17 Agustus 1945, setelah campur tangan dari kaum Pemuda, Soekarno dan Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta pukul 10.00 WIB. Sehari kemudian pada 18 Agustus 1945, Bung Hatta diresmikan menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Bung Karno.