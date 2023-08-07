Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Pelaku Curi Uang Panai Rp50 Juta dari Bagasi Motor Pegawai Honorer

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:09 WIB
5 Fakta Pelaku Curi Uang Panai Rp50 Juta dari Bagasi Motor Pegawai Honorer
Pencurian uang panai dari bagasi motor pegawai honorer. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian di halaman Kampus Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, terekam kamera CCTV. Pelaku mencuri uang puluhan juta rupiah milik korban yang rencananya sebagai modal nikah atau panai.

Berikut 5 fakta pencurian uang panai di kampus Haluoleo, Kendari, sebagaimana dirangkum pada Senin (7/8/2023) :

1. Hitungan Detik

Dalam rekaman CCTV, tampakseorang pria sedang melakukan pencurian uang yang disimpan dalam bagasi motor yang terparkir di halaman kampus Universitas Haluoleo.

Hanya dalam hitungan detik, pelaku dapat membuka sadel motor. Pelaku lalu menggondol uang Rp50 juta milik Muhammad Cinong.

2. Modal Nikah


Korban bernama Muhammad Cinong mengaku kehilangan uang Rp50 juta dalam kejadian itu. Pegawai honorer tersebut menyebut rencananya uang itu akan digunakan sebagai modal nikah atau uang panai.

3. Uang Baru Dicairkan

Korban mengaku, uang tersebut baru saja dicairkan dari salah satu bank. Ia berencana menggunakan uang tabungannya itu sebagai uang panai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement