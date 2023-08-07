5 Fakta Pelaku Curi Uang Panai Rp50 Juta dari Bagasi Motor Pegawai Honorer

JAKARTA - Aksi pencurian di halaman Kampus Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, terekam kamera CCTV. Pelaku mencuri uang puluhan juta rupiah milik korban yang rencananya sebagai modal nikah atau panai.

Berikut 5 fakta pencurian uang panai di kampus Haluoleo, Kendari, sebagaimana dirangkum pada Senin (7/8/2023) :

1. Hitungan Detik

Dalam rekaman CCTV, tampakseorang pria sedang melakukan pencurian uang yang disimpan dalam bagasi motor yang terparkir di halaman kampus Universitas Haluoleo.

Hanya dalam hitungan detik, pelaku dapat membuka sadel motor. Pelaku lalu menggondol uang Rp50 juta milik Muhammad Cinong.

Korban bernama Muhammad Cinong mengaku kehilangan uang Rp50 juta dalam kejadian itu. Pegawai honorer tersebut menyebut rencananya uang itu akan digunakan sebagai modal nikah atau uang panai.

3. Uang Baru Dicairkan

Korban mengaku, uang tersebut baru saja dicairkan dari salah satu bank. Ia berencana menggunakan uang tabungannya itu sebagai uang panai.