5 Fakta Pekerja Tewas Masuk ke Mixer Truk Pengaduk Semen, Evakuasi Dramatis!

MADIUN - Seorang sopir truk di perusahaan pengolahan bahan beton, tewas setelah terpeleset masuk ke tabung mixer truk molen. Evakuasi tubuh korban, harus memotong bagian tabung mixer. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Caruban untuk divisum.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Tewas Masuk Mixer Truk Pengaduk Semen

Sopir Truk perusahaan pengolahan bahan beton di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur itu tewas setelah terpeleset dan masuk kedalam mixer truk molen.

2. Wartawan Sempat Dihalangi Meliput

Mendapat laporan, pihak kepolisian dan tim inafis Polres Madiun mendatangi lokasi. Namun, sejumlah awak media yang meliput kejadian ini, sempat dihalang halangi oleh scurity perusahaan.

3. Kronologi

Menurut keterangan polisi, Senin (7/8/2023) pagi, korban yang diketahui bernama Gunari, Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, bermaksud membersihkan mixer truk molen menggunakan besi, dengan keadaan mesin truk menyala dan mixer berputar pelan.

Korban membersihkan mixer dengan posisi sebagian tubuh masuk ke lubang mixer bagian belakang. Diduga terpeleset, korban pun tiba-tiba masuk ke dalam mixer. Setelah dicari, korban ditemukan sudah meninggal dunia di dalam mixer truk molen oleh sejumlah rekan satu perusahaannya.