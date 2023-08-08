Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pekerja Tewas Masuk ke Mixer Truk Pengaduk Semen, Evakuasi Dramatis!

Arif Wahyu Efendi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:07 WIB
5 Fakta Pekerja Tewas Masuk ke <i>Mixer</i> Truk Pengaduk Semen, Evakuasi Dramatis!
A
A
A

MADIUN - Seorang sopir truk di perusahaan pengolahan bahan beton, tewas setelah terpeleset masuk ke tabung mixer truk molen. Evakuasi tubuh korban, harus memotong bagian tabung mixer. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Caruban untuk divisum.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Tewas Masuk Mixer Truk Pengaduk Semen

Sopir Truk perusahaan pengolahan bahan beton di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur itu tewas setelah terpeleset dan masuk kedalam mixer truk molen.

2. Wartawan Sempat Dihalangi Meliput 

Mendapat laporan, pihak kepolisian dan tim inafis Polres Madiun mendatangi lokasi. Namun, sejumlah awak media yang meliput kejadian ini, sempat dihalang halangi oleh scurity perusahaan.

3. Kronologi

Menurut keterangan polisi, Senin (7/8/2023) pagi, korban yang diketahui bernama Gunari, Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, bermaksud membersihkan mixer truk molen menggunakan besi, dengan keadaan mesin truk menyala dan mixer berputar pelan.

Korban membersihkan mixer dengan posisi sebagian tubuh masuk ke lubang mixer bagian belakang. Diduga terpeleset, korban pun tiba-tiba masuk ke dalam mixer. Setelah dicari, korban ditemukan sudah meninggal dunia di dalam mixer truk molen oleh sejumlah rekan satu perusahaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Truk Pengaduk Semen Madiun mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173//hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement