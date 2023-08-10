Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Lukas Enembe Main Judi di Singapura dan Manila, Tak Pernah Menang!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:05 WIB
5 Fakta Lukas Enembe Main Judi di Singapura dan Manila, Tak Pernah Menang!
Lukas Enembe (Foto: Antara)
A
A
A

 

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) menjalani persidangan kasus suap dan gratifikasi. Dalam persidangan yang digelar pada Rabu 9 Agustus 2023, Lukas mengakui pernah bermain judi di Singapura dan Manila, Filipina.

Berikut fakta-faktanya:

1. Lukas lebih sering berobat ketimbang main judi

Lukas menanggapi kesaksian pihak swasta, Dommy Yamamoto dalam persidangan soal dirinya kerap bermain judi. Di mana, Dommy dihadirkan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe.

"Ya Pak Ketua Hakim yang saya hormati, dan anggota. Kalau di Singapura saya lebih banyak berobat, di Singapura saya lebih banyak berobat. Saya lebih banyak berobat dari pada judi," ucap Lukas kepada majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 9 Agustus 2023.

2. Tukar uang

Lukas juga mengakui beberapa kali bertemu Dommy Yamamoto untuk menukarkan mata uang rupiah ke Dollar Singapura. Tapi, dalih Lukas, uang yang ditukarkan tersebut untuk berobat.

"Dommy bilang, beberapa kali itu saya ketemu dia. Saya ketemu dia, Dommy, untuk penukaran, tukar valas, untuk tukar dolar, dolar Singapura, untuk berobat, lebih banyak saya tukar dengan dia. Bukan judi," ujar Lukas.

