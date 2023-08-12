5 Fakta Tangan Siswi di Bogor Terjepit Mesin Giling saat Praktikum

BOGOR - Siswi SMK berinisal SC, di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengalami nasib nahas. Tangannya terjepit mesin gilingan hingga luka parah. Berikut faktanya.

1. Terjepit saat praktikum sekolah

Tangan siswi itu terjepit saat melakukan praktikum sekolah. Korban bernama Salma Khaerunnisa dan beberapa temannya mengikuti praktik pengolahan ekstrak jahe didampingi seorang guru dan petugas laboratorium.

Saat itu, korban diduga tidak menggunakan spatula saat menggiling jahe dan tanpa sengaja jarinya masuk dan tertarik mesin penggiling sampai ke pergelangan tangan

2. Tangannya hancur

Setelah terjepit, pihak sekolah langsung meminta bantuan tim pemadam kebakaran setempat. Tim Damkar pun langsung bergegas melakukan evakuasi terhadap tangan korban.

"(Kondisi) hancur," kata Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

3. Evakuasi berjalan 30 menit

Mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan, petugas berupaya mengevakuasi tangan korban. Proses evakuasi itu berlangsung selama 30 menit.

"Evakuasi dilakukan selama 30 menit," ungkapnya.