Viral Pelajar Bak Bang Jago Bully Siswa Sekolah Lain di Depok, Ujungnya Diseret ke Polisi

Bang jago bully siswa lain di toliet sekolah (Foto: Ist)

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok akhirnya turun tangan untuk menyelidiki dan menangani kasus bullying viral di sebuah sekolah yang viral di media sosial.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan pihaknya juga masih menunggu laporan dari para korban bullying.

"Sudah diselidiki dan ditangani Satreskrim, menunggu laporan dari korban atau pelapor," kata Fuady saat dikonfirmasi, Selasa (15/8/2023).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Siti Chaerijah menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi bullying yang viral tersebut.