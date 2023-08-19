Terdampak Gempa 5,7 Banten, 3 Rumah di Bogor Rusak dan Satu Orang Terluka

BOGOR - Tiga rumah di wilayah Desa Lemah Dulur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kerusakan. Hal itu dampak dari gempa magnitudo 5,7 di perairan Banten pada 17 Agustus 2023.

"2 unit rumah rusak ringan dan 1 unit rusak sedang," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko, Jumat (18/8/2023).

Kata dia, rumah warga yang terdampak berada di dua kampung desa tersebut, yaitu di wilayah Kampung Cimande Girang dan Kampung Legok Mahmud.

"Yang terdampak ada 3 KK dengn 14 jiwa," tambahnya.