Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Pangeran Arab Saudi yang 18 Tahun Koma, Terbaring Tak Kunjung Sadar

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:04 WIB
Kisah Pangeran Arab Saudi yang 18 Tahun Koma, Terbaring Tak Kunjung Sadar
Pangeran Al Waleed bin Khaled bin Talal. (Foto: National News)
A
A
A

RIYADH – Kisah Pangeran Arab Saudi Al-Waleed bin Khaled bin Talal adalah sebuah kisah yang memilukan hati. Bagaimana tidak, Al-Waleed yang dijuluki “Sleeping Prince” atau “Pangeran Tidur”, mengalami koma dan belum sadarkan diri sejak mengalami kecelakaan 18 tahun lalu.

Pangeran Al-Waleed mengalami kecelakaan mobil pada 2005 silam ketika sedang mengikuti pendidikan sekolah militer di London. Akibat dari kecelakaan tersebut, sang pangeran mengalami pendarahan otak hingga mengharuskannya terbaring di tempat tidur selama 18 tahun lamanya.

Kini Pangeran Al-Waleed harus bergantung pada ventilator sebagai penunjang kehidupan. Demi menyembuhkan putranya, sang ayahanda, Pangeran Khaled bin Talal, mendatangkan tiga dokter terbaik dari Amerika Serikat dan seorang dokter dari Spanyol.

Meskipun usahanya tidak membuahkan hasil, Pangeran Khaled bin Talal tidak menurunkan harapannya dan tetap yakin bahwa putranya suatu hari dapat sadar dan sehat kembali.

“Seseorang bertanya kepada saya, mengapa Anda tidak mencabut perangkat dari putra Anda? Saya menjawab bahwa jika itu adalah kehendak Tuhan baginya untuk mati dalam kecelakaan itu, maka putra saya akan berada di kuburnya," ujar Pangeran Khaled.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764/bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186716/viral-89IX_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492/krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400/penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement