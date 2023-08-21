Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono, Berkarier Militer dari Seorang Bintara

Awaludin , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |05:16 WIB
Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono, Berkarier Militer dari Seorang Bintara
Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono (foto: dok ist)
A
A
A

JENDERAL TNI (Purn) Widjojo Soejono, pria kelahiran 9 Mei 1928 itu merupakan putra bungsu dari 15 bersaudara dari pasangan Martodidjojo dan Roesmirah. Mengawali kariernya di militer, lewat perwira tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) sebagai seorang Bintara.

Berkat prestasinya, Widjojo lantas dikirim ke Bogor untuk bisa mengikuti pendidikan Perwira PETA, lalu bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Kota Surabaya setelah PETA dibubarkan.

Karier Militer Widjojo Soejono Ketika mulai aktif di militer, Widjojo Soejono akhirnya mendapat pangkat Kapten ketika menjabat sebagai Perwira Staf Resimen 33 Divisi VI/Narotama.

Selama menyandang pangkat Kapten, pria asal Tulungagung ini juga sempat mengemban sejumlah jabatan lain seperti, Kepala Staf Batalyon 29, Wakil Komandan Batalyon Infanteri 511, dan Komandan Batalyon Infanteri 505/Brawijaya. Tepatnya pada tahun 1955, Widjojo akhirnya mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor usai bertugas sebagai Komandan Batalyon Infanteri 514.

Kemudian Widjojo Soejono mendapat tugas untuk belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 1957, dan mengajar taktik sebagai guru di Pusat Infanteri di 1959.

Belum satu tahun bertugas sebagai pengajar, Widjojo kembali mendapat tugas baru. Dia diangkat menjadi Kepala Staf Resimen Para Komando AD sekaligus mendapat pangkat Letnan Kolonel.

Setelah setahun menjabat, Widjojo mendapat kepercayaan menjadi Komandan Brigade/Para, Caduad/Kostrad di 1961. Berkat prestasi dan kecerdasannya, pada tahun 1963 dia mendapat kesempatan untuk belajar di US Army Command & General Staff College, Fort Leavenworth.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755/tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement