Sosok Muhammad Zamroni, Danpussenkav TNI AD yang Pernah Jadi Ajudan Wapres

JAKARTA - Mayjen TNI Muhammad Zamroni resmi menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpussenkav) TNI Angkatan Darat (AD). Penyerahan tongkat komando dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Senin 21 Agustus 2023.

Jenderal bintang dua kelahiran 15 Juli 1968 ini sebelum menjabat Danpussenkav merupakan Perwira Staf Ahli Tingkat (Pa Sahli Tk) III KSAD Bidang Komsos, sebagaimana melansir dari sindonews. Sederet jabatan strategis lainnya juga pernah diemban.

Di antaranya Widyaiswara Bidang Nik Akmil pada 2021. Kemudian, Kasdam II/Sriwijaya pada tahun 2020, dan Danrem 072/Pamungkas di tahun 2018.

Sederet jabatan lainnya saat dirinya masih menjadi Kolonel, yakni Pamen Setmilpres Kemsetneg tahun 2012, Ajudan Wapres Boediono 2012, Danrem 052/Wijayakrama 2014, Pamen Denma Mabesad 2016, Dirbinter Pusterad 2017, dan Dankorsis Seskoad 2017.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1990 memang lebih ditugaskan ke luar negeri. Di antaranya penugasan di Malaysia tahun 1993, penugasan di Australia 1996, Australia 2005, Australia 2006.