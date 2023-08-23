Nasib Mujur Feisal Tanjung, Bisa Jadi Panglima Setelah Sempat Gagal Daftar TNI AL

JAKARTA - Nasib orang tak ada yang tahu, ungkapan yang pantas disematkan kepada Feisal Edno Tanjung. Cita-citanya gagal menjadi prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

Siapa sangka, ia malah menjadi TNI Angkatan Darat. Kegigihannya sebagai seorang prajurit mengantarkannya menjadi menjadi Panglima TNI.

Feisal sempat menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Sibolga hingga kelas 5. Ketika keluarganya pindah ke Medan karena sang ayah bekerja sebagai pegawai negeri di Djawatan Penerangan, Feisal meneruskan sekolah di SR Yosua.

Sibolga merupakan kota di pantai Barat pulau Sumatera. Tak ayal, Feisal remaja akrab dengan pantai, laut dan ombak. Selain itu, prajurit TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas kerap wara wiri menghiasi kota tersebut yang membuat Feisal bercita-cita menjadi prajurit AL.

Catatan Usamah Hisyam dalam buku Feisal Tanjung: Terbaik untuk Rakyat, Terbaik bagi ABRI, Feisal Tanjung ketika duduk di kelas tiga SMP diam-diam pernah mendaftarkan diri menjadi aspiran kadet AAL. Untuk diketahui saat itu AAL menerima tamatan SMP untuk menjadi aspiran (calon) kadet.

Dalam perhitungannya, ketika dia diterima sebagai aspiran kadet, maka dua tahun berikutnya dapat menjadi kadet. Sayangnya, harapan Feisal kandas lantaran dirinya tidak diterima karena tak memenuni syarat usia minimal yang ditetapkan yakni 16 tahun.