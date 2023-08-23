5 Fakta Pria di Tangerang Tewas Diduga Dikeroyok dan Ditusuk OTK

TANGERANG - Seorang warga Aceh berinisial MJ meninggal dunia setelah diduga dikeroyok sekelompok massa di Tangerang pada 29 Juli 2023. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap seorang pelaku.

Berikut fakta-fakta pria di Tangerang tewas diduga dikeroyok dan ditusuk pelaku, sebagaimana dirangkum pada Rabu (23/8/2023) :

1. Lapor Polisi

Istri dari MJ, Maidar tidak terima dan melaporkan kejadian yang menimpa suaminya tersebut ke polisi.

Maidar melaporkan hal itu ke Polres Tangerang Kota dengan Nomor: LP/B/932/VII/2023/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA dugaan tindak pidana pengeroyokan.

2. Bersimbah Darah

Dalam kronologi laporannya, disebutkan MJ tiba di rumah dalam kondisi bersimbah darah di bagian perut. Maidar yang melihat sang suami dalam kondisi kesakitan langsung membawanya ke rumah sakit.

“Saya membawanya ke rumah sakit karena kondisi perutnya usus terburai. Di rumah sakit suami saya meninggal dunia,” kata Maidar dalam laporan polisi yang dibuatnya.

3. Dipukuli dan Ditusuk

Maidar belum mengetahui siapa pelaku dari peristiwa yang membuat suaminya meninggal dunia. Namun, menurut keterangan saksi, telah terjadi pengeroyokan dengan salah seorang pelaku membawa pisau.

“Keterangan saksi, pelaku dan teman-temannya memukuli suami saya dan salah satunya melakukan penusukan ke bagian perut,” ujar Maidar.