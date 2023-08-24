Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Berikan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Cianjur

Mochamad Andi Ichsyan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:36 WIB
Partai Perindo Berikan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Cianjur
Partai Perindo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

CIANJUR - Partai nomor urut 16 di Pemilu 2024, Partai Perindo kembali tunjukkan aksi kepeduliannya terhadap warga masyarakat. Kali ini, Partai Perindo berikan bantuan dana stimulan kepada dua korban kebakaran beberapa waktu yang lalu di Kampung Babakan Astana, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojongpicung dan Kampung Batu Seuneu, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindangbarang, Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu (23/8/2023) sore.

Untuk meringankan beban para korban, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo melalui Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil 3, Dr. H. Djoni Rolindrawan. MBA bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, wilayah Cianjur, Widha Retno dan sejumlah perwakilan caleg DPRD Cianjur salurkan bantuan donasi Rp10 juta langsung kepada para korban.

Menurut Djoni Rolindrawan, sebelumnya para kader dan caleg DPRD sudah memberikan bantuan berupa sembako dan logistik kepada para korban. Dirinya juga mengapresiasi kepada warga setempat yang memberikan bantuan kepada warga secara swadaya untuk pembangunan rumah korban kebakaran di Kecamatan Bojong Picung yang saat ini dalam proses pembangunan ulang.

Sementara itu, menurut para korban sekaligus penerima bantuan, Ade Saprudin, dengan bantuan tersebut merasa sangat terbantu dan senang lantaran bisa menambah kekurangan untuk kebutuhan pembangunan. Selama ini, mereka mengungsi di rumah tentangnya dan keluarga lainnya lantaran rumah beserta harta benda lainnya habis terbakar.

Diharapkan bantuan yang diberikan tersebut bisa mengurangi beban para korban akibat musibah kebakaran beberapa waktu yang lalu yang menimpa mereka.

(Arief Setyadi )

      
