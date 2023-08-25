Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi NTT, Hary Tanoe Disambut Sebagai Tamu Kehormatan dengan Tarian Adat

Eman Suni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:52 WIB
Kunjungi NTT, Hary Tanoe Disambut Sebagai Tamu Kehormatan dengan Tarian Adat
Hary Tanoesoedibjo saat berkunjung ke NTT (Foto: iNews/Eman)
KUPANG - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kunjungan ini untuk konsiliasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo di NTT.

Hary Tanoesoedibjo bersama rombongan dengan menggunakan pesawat jet pribadi, tiba di Kupang melalui Bandara El Tari sekitar pukul 10:30 waktu setempat.

Rombongan ini disambut meriah layaknya tamu kehormatan, yang diawali dengan tarian parang dan dilanjutkan dengan tutur adat Natoni.

Kehadiran Hary Tanoe ini didampingi oleh ketua pemenangan wilayah NTB dan sekaligus Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi, dan sekretaris DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Usai penyambutan rombongan langsung diarak mengelilingi kota Kupang, sebelum menuju tempat konsolidasi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
