HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta KKB Tembak Kepala Warga Ilaga Papua, Begini Kondisi Korban

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:06 WIB
5 Fakta KKB Tembak Kepala Warga Ilaga Papua, Begini Kondisi Korban
Lukman Ahmad jadi korban penembakan KKB di Ilaga. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

PUNCAK - Ulah Kelompok kriminal bersenjata (KKB) terus terjadi di Papua. Kali ini, anggota KKB menembak seorang penjaga kios, Lukman Ahmad di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Tembak dan Bakar Gudang Beras

Selain menembak warga, teroris KKB juga membakar Gudang beras di Kampung Nipuralorme, Distrik Ilaga, Puncak.

2. Korban Kena Tembak di Kepala

Kasatgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani, mengatakan, korban Lukman terkena tembakan di bagian kepala sebelah kanan. Korban, kata Kombes Pol. Faizal, sudah dievakuasi dan dirawat di RSUD Ilaga.

3. Belum Bisa Pastikan Asal Pelaku

Dikutip dari Antaranews.com, Kombes Faizal mengatakan pihaknya belum bisa memastikan pelaku penembakan dari kelompok mana.

