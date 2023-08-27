Pesan Hary Tanoe ke Kader Perindo Se-Kalbar: Tepat Sasaran, Kerja Keras, Cepat dan Militan

PONTIANAK – Partai Perindo terus memanaskan mesin partai di seluruh Indonesia. Kali ini, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melaksanakan konsoliadasi Partai Perindo di Provinsi Kalimantan Barat.

Rapat konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat ini berlangsung di Kota Pontianak, pada Sabtu (26/8/2023) sore.

Hary Tanoe terus bergerak tanpa henti dengan berkeliling provinsi guna melaksanakan konsolidasi partai yang dipimpinnya ke seluruh Indonesia menuju Pemilu 2024.

Sebelum tiba di Pontianak, Hary Tanoe juga melaksanakan konsolidasi partai di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Hary Tanoe mengatakan, rapat koordinasi dan konsolidasi di Kalimantan Barat ini untuk menyamakan persepsi, perspektif dan strategi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Ketum Perindo menekankan empat hal yang ditekankan kepada pengurus daerah, yakni berkerja terukur mengacu pada data observasi, kemudian bergerak cepat karena pemilu kurang dari enam bulan lagi. Selanjutnya kerja keras dan militan.

“Harus ada strategi tepat sasaran, baru kerja keras, kerja cepat lebih hebat lagi. strategi tepat, kerja cepat dan kerja keras, maka kita bisa unggul. Kita bisa harus kerja tepat sasaran, tentunya dengan kerja cepat karena waktunya pendek, kerja keras jumlah jamnya lebih banyak dan militan, itu sangat mempengaruhi kinerja kita, keyakinan kita dapat kursi banyak,” ucap Hary Tanoe.